Homem morre em acidente envolvendo moto e carro no Gama

O fim de semana foi marcado por acidentes fatais no Distrito Federal. No Gama, uma pessoa morreu depois de uma batida entre uma moto e um carro. O acidente aconteceu na DF-290, por volta das 23h de sábado (9). O condutor do carro foi atendido pelas equipes dos bombeiros, mas não apresentava ferimentos. Já o motociclista estava em parada cardiorrespiratória. Ele recebeu atendimento de emergência, e os militares tentaram reverter seu quadro. Apesar dos esforços, ele não resistiu.