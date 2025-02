Hospital de Base do DF realiza 14.106 cirurgias com nova técnica de gestão

O Hospital de Base do Distrito Federal realizou 14.106 cirurgias em 2024, um aumento de 35% comparado a 2022. A implementação da técnica de gestão LIM e a administração diferenciada do Iges (Instituto de Gestão do Estratégica de Saúde) foram cruciais para esse crescimento. As cirurgias passaram a iniciar antes das 7h30, aumentando a capacidade e eficiência. A média mensal de cirurgias subiu para 1.222, enquanto os cancelamentos caíram de 1.720 para 1.202, uma redução de 30%. A administração do IGES permite flexibilidade na contratação de pessoal e aquisição de insumos, diferenciando-se de hospitais de gestão totalmente pública.