Hospital do Gama (DF) enfrenta dificuldades de atendimento pela falta de médicos

O Hospital Regional do Gama (DF) apresenta uma situação crítica no centro obstétrico devido à falta de profissionais. Uma enfermeira relatou que cerca de 100 mulheres estão em atendimento com apenas dois banheiros disponíveis.



A sobrecarga tem gerado crises entre os trabalhadores e até ameaças a médicos. A Justiça determinou um plano para reduzir o déficit profissional e a Secretaria de Saúde afirmou estar contratando mais médicos gradativamente.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!