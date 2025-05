Hospital Universitário de Brasília lidera número de transplantes renais no DF em 2024

O Brasil possui um dos maiores programas de transplante de órgãos do mundo, com o Distrito Federal sendo um destaque ao registrar mais de 28 doadores por milhão de habitantes, acima da média nacional. O Hospital Universitário de Brasília (HUB) é um dos principais centros de transplante, mas ainda há hesitação; 45% das famílias não autorizam doações.



Arivaldo, aos 69 anos, doou um rim para seu filho Alisson, que enfrentava complicações renais graves. "Ele me deu a vida pela segunda vez," diz Alisson. A história inspira o aumento da consciência sobre a doação. A ampliação das doações poderia diminuir o tempo de espera para muitos pacientes em necessidade.



