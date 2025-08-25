Impacto do uso excessivo de telas em crianças preocupa especialistas

A tecnologia está cada vez mais presente na vida das famílias brasileiras, mas o uso excessivo de celulares, tablets e computadores por crianças tem preocupado especialistas. Eles alertam que a exposição precoce pode causar atrasos no desenvolvimento, problemas emocionais e comportamentais.



A OMS (Organização Mundial da Saúde) estabelece limites rigorosos para o tempo de tela em diferentes faixas etárias, e algumas famílias estão tomando medidas para reduzir essa exposição, incentivando atividades alternativas.



A enfermeira Ana Santana, por exemplo, relatou que o excesso de telas afetou a atenção e interação social do filho mais velho e agora adota um controle rígido com o filho mais novo, Brian, priorizando a interação familiar e atividades lúdicas.



