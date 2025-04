Incêndio destrói três barracos no Recanto das Emas (DF); ninguém se feriu

Na noite dessa quarta-feira (23), um incêndio destruiu três barracos de madeira na quadra 406 do Recanto das Emas (DF), por volta das 20h30. As chamas foram combatidas por seis viaturas dos bombeiros. Apesar do estrago, não houve feridos e as causas ainda serão investigadas.



Os moradores, que perderam tudo, foram levados a abrigos governamentais. Em fevereiro, a região já havia enfrentado um incêndio de maior escala. Após o incidente, a solidariedade entre os vizinhos se mostrou essencial, com muitos oferecendo abrigo e doações, como colchões e roupas, para as famílias afetadas.



