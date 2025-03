Incêndio em bar no Polo de Modas do Guará mobiliza equipe do Corpo de Bombeiros

Um bar localizado no Polo de Modas do Guará pegou fogo na madrugada desta sexta-feira (14). O comércio estava fechado no momento do incêndio e segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas se concentraram no térreo do estabelecimento e houve grande quantidade de fumaça. As equipes realizaram a busca por vítimas e iniciaram o combate às chamas para evitar que o fogo atingisse imóveis vizinhos. Após controlar o incêndio, foi feito rescaldo e ventilação do local. Uma perícia será realizada para determinar as causas do incidente.



