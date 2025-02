Incidente com criança picada por cobra gera alerta sobre ataques de animais peçonhetos

O Distrito Federal registra um aumento significativo nas picadas por animais peçonhentos, com 4.300 ocorrências no ano passado e já 52 notificações neste início de ano. O clima chuvoso favorece a reprodução de cobras, escorpiões e aranhas, que buscam abrigo em residências. Segundo Matheus Rabello, veterinário especialista, "é importante buscar atendimento médico o mais rápido possível", especialmente em casos de picadas de jararacas, cujo veneno pode causar sérias sequelas, como necrose tecidual e insuficiência renal. Fotografar o animal agressor ajuda na aplicação correta do soro antiofídico. Para evitar encontros, recomenda-se não acumular lixo e vedar entradas em casa. Os soros estão disponíveis apenas na rede pública.