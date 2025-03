Inscrições para castração gratuita de cães e gatos no DF começam nesta quarta-feira (26)

O governo do Distrito Federal iniciou nesta quarta-feira (26) as inscrições para a castração gratuita de cães e gatos, com 880 vagas disponíveis. Apenas moradores do DF podem participar, e cada pessoa pode agendar até dois pets. Menores de 18 anos não podem realizar agendamentos. O agendamento é feito online no site agenda.df.gov.br e termina nesta quinta-feira (27).



As cirurgias ocorrem entre 1º e 17 de abril nas clínicas credenciadas. Para a cirurgia, é necessário levar documento de identidade com foto, comprovante de residência no DF e o recibo impresso do agendamento. Caso haja cancelamento, a vaga será perdida.



