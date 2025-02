Janeiro Branco destaca importância dos cuidados com a saúde mental

Janeiro Branco é o mês dedicado à conscientização sobre a saúde mental, destacando a importância de buscar ajuda. Em 2017, antes da pandemia, quase um bilhão de pessoas conviviam com transtornos mentais globalmente. O Brasil já se destacava como o país mais ansioso do mundo, com 18 milhões diagnosticados com ansiedade, e 12 milhões com depressão. No Distrito Federal, em 2023, foram mais de 281 mil atendimentos em saúde mental.



Um exemplo de suporte é a terapia comunitária online, que oferece um espaço de partilha e apoio desde 2020, feito pela Secretaria de Saúde do DF. Marcos Oliveira, estudante, compartilhou sua experiência com a terapia comunitária online: "Eu ia lá nas sessões, tinha alguns problemas, e quando saía, me sentia fortalecido." A terapia permite discutir desafios e soluções, fortalecendo os participantes.



Especialistas alertam sobre o impacto das tecnologias na saúde mental. "Essas grandes plataformas têm responsabilidade de monitorar os conteúdos e ajudar quem está em sofrimento", ressalta o médico psiquiatra Thiago Blanco. Ele adverte sobre a expectativa gerada por respostas de inteligência artificial e o uso de jogos eletrônicos. A recomendação é sempre buscar um profissional qualificado caso surjam sinais de ansiedade ou depressão. No DF, a pessoa pode procurar uma unidade do CAPS, da Secretaria de Saúde, em sua região.