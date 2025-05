Jornada do Autismo: congresso em Brasília debate capacitação e políticas públicas

O Congresso Jornada do Autismo ocorrerá neste final de semana no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília . O evento visa atualização e capacitação sobre o transtorno do espectro autista, reunindo até 3 mil participantes, incluindo profissionais da saúde, educação e famílias atípicas.



Haverá painéis e palestras com especialistas renomados nas áreas de neurociência, pedagogia, psicologia e políticas públicas sobre diagnóstico e inclusão das pessoas com autismo. Além disso, serão destacadas as recentes conquistas legislativas no Distrito Federal que beneficiam pessoas com autismo. As inscrições estão disponíveis no site do evento.



