Jovem é assassinado a tiros no Gama e amigo foge sem prestar socorro

Um jovem de 20 anos foi morto a tiros no Setor Leste do Gama na noite de sábado (1). Câmeras de segurança capturaram o momento em que ele correu e caiu após ser atingido por três disparos. O crime é investigado como homicídio pela 14ª Delegacia de Polícia. Testemunhas afirmaram que o homem que estava com a vítima, supostamente amigo, não prestou socorro e fugiu. Nas redes sociais, um amigo da vítima lamentou a perda e revelou que o havia alertado sobre más companhias. O autor do crime ainda não foi identificado.



