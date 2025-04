Livros de colorir estão em alta entre crianças e jovens: alivia estresse e promove saúde mental

A moda de colorir está de volta, conquistando tanto crianças quanto adultos. Gabriela, que começou a colorir ao receber um livro de gravuras de Natal, relata como a atividade pode ser rápida e divertida. O hábito diminui o tempo no celular, aumenta a criatividade e proporciona relaxamento.



A professora Cristina observa que essa prática ajuda alunos a se desconectarem das telas, promovendo uma pausa no cotidiano agitado. A popularidade cresceu com jovens e até famosos compartilhando suas obras online.



Influenciadores oferecem cursos sobre técnicas de ilustração, enquanto as vendas desses livros e canetinhas aumentam. Os professores notam que a prática desenvolve habilidades que os alunos aplicam em atividades escolares. A troca de materiais, como canetinhas e desenhos, também faz parte do cotidiano dos entusiastas da coloração.



