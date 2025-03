Loja fica destruída depois de chuva forte em Samambaia nessa terça-feira

Chuva forte em Samambaia no final da tarde dessa terça-feira, causou danos significativos. A chuva intensa afetou uma loja na quadra 19 de Samambaia Sul, onde ventos fortes danificaram teto e prateleiras. Os funcionários buscaram abrigo, e o corpo de bombeiros foi acionado, mas felizmente, não houve feridos. Além da destruição, a chuva provocou quedas de energia e derrubou árvores em outros pontos da cidade. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a terça-feira começou com poucas nuvens e altas temperaturas, chegando a 32 graus. As previsões indicam a possibilidade de novas chuvas isoladas até o final da semana.



