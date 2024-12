Luzes de Natal tomam conta da Esplanada dos Ministérios Do dia 1º até o dia 23 e de 25 a 30 de dezembro, das 17h às 23h, a população poderá conferir gratuitamente todas as atrações montadas no local

