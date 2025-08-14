Logo R7.com
Mais de 14 mil vítimas recebem ressarcimento no DF após fraudes do INSS

Para solicitar o ressarcimento, é necessário acessar o aplicativo Meu INSS com CPF e senha até 14 de novembro

DF no Ar|Do R7

O governo federal está ressarcindo mais de 14 mil aposentados e pensionistas do Distrito Federal após descontos indevidos em benefícios do INSS. Um montante de cerca de R$ 1 bilhão foi liberado para aproximadamente 1,6 milhão de beneficiários em todo o país, com pagamentos no DF ultrapassando R$ 9 milhões.

Para solicitar o ressarcimento, é necessário acessar o aplicativo Meu INSS com CPF e senha até 14 de novembro ou buscar auxílio em agências dos Correios, ou do INSS.

A Polícia Federal realizou operação para desarticular fraudes no INSS, cumprindo mandados de busca e apreensão em todo o Brasil. O esquema, operacional desde 2018, envolvia funcionários da Caixa e resultou em um prejuízo de R$ 3 milhões.

