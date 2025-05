Médica de Brasília recebe homenagem pelo trabalho pioneiro na área de genética

Maria Teresinha Cardoso, médica do Hospital de Apoio de Brasília , foi homenageada por seu trabalho pioneiro na genética médica do Distrito Federal. Há mais de três décadas, ela implementou o serviço de genética e introduziu o teste do pezinho ampliado, possibilitando o diagnóstico precoce de até 62 doenças raras em recém-nascidos.



Mesmo após sua aposentadoria, Maria Teresinha continua contribuindo voluntariamente com a unidade. "A doutora Teresinha transformou vidas através da ciência," declarou um colega, destacando sua importante contribuição para a saúde pública.



