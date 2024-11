Ministro do Trabalho desmente fim da multa de rescisão do FGTS: ‘Fake news’

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, desmentiu nessa terça-feira (22) que o governo federal planeje acabar com a multa de rescisão do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), de 40%, paga ao trabalhador em caso de demissão sem justa causa. Marinho também afirmou que a redução do FGTS não está nos planos do Executivo.