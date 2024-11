Moradores chamam DF no Ar para denunciar série de buracos em Samambaia Norte (DF)

Moradores chamaram o DF no Ar para denunciar série de buracos em Samambaia Norte (DF). Segundo eles, os buracos ficam em uma rotatória e causa prejuízos com os veículos, que precisam de mais manutenções. Eles também denunciam falta de qualidade do asfalto, que esfarela quando chove. Segundo o administrador da cidade, o trabalho de tampa buracos será feito quando a chuva parar.