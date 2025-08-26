Moradores da Asa Norte (DF) denunciam desnível em calçadas e pedem melhorias

Os moradores da quadra 211 na Asa Norte (DF) relatam problemas com desníveis nas calçadas que têm causado acidentes, afetando a locomoção de cadeirantes, ciclistas e pessoas com carrinhos de bebê. Depois de um acidente grave, um trecho da calçada foi reformada, através de parceria entre o condomínio e a administração local. Os moradores aguardam respostas sobre novas solicitações feitas para outras áreas afetadas.



