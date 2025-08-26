Moradores da Asa Norte (DF) denunciam desnível em calçadas e pedem melhorias
Acidentes provocados por desníveis nas calçadas geram mobilização entre moradores da quadra 211
Os moradores da quadra 211 na Asa Norte (DF) relatam problemas com desníveis nas calçadas que têm causado acidentes, afetando a locomoção de cadeirantes, ciclistas e pessoas com carrinhos de bebê. Depois de um acidente grave, um trecho da calçada foi reformada, através de parceria entre o condomínio e a administração local. Os moradores aguardam respostas sobre novas solicitações feitas para outras áreas afetadas.
