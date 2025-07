Moradores da Vila Cauhy (DF) denunciam má qualidade da água fornecida pela Caesb

Os moradores da Vila Cauhy, no Núcleo Bandeirante (DF), enfrentam há um ano problemas com a qualidade da água fornecida pela Caesb. A água sai das torneiras com sujeira e coloração alterada, obrigando a compra de galões de água para o consumo diário.



O senhor Roldão relata que as crianças da região têm adoecido devido à má qualidade da água, e apesar das visitas frequentes da empresa para manutenção, a situação não melhora.



