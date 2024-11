Moradores de Santa Maria denunciam descarte irregular de lixo e pedem fiscalização

Os moradores de Santa Maria denunciam os lixões ao ar livre que se formam nos canteiros de grama da cidade. Pedaços de entulho, pneus, galhos, embalagens e latas são alguns dos itens encontrados pelas ruas da região. Segundo a SLU (Serviço de Limpeza Urbana), Santa Maria é uma das regiões que possui mais ocorrências de descarte incorreto de lixo. Para denúncias, existe o canal 162 ou pelo site do Participa DF, que podem providenciar a retirada dos resíduos.



O morador Luiz Nogueira enviou um vídeo para a equipe da RECORD Brasília como forma de denúncia e afirma que o lixo está no local a mais de 20 dias. Ele diz que a SLU deve trabalhar em conjunto com a comunidade para evitar o descarte irregular e manter a cidade limpa. Ainda segundo ele, a preocupação maior da população local é a proliferação do mosquito da dengue, que encontra local propício em meio ao entulho.



Em resposta, a SLU afirma que o trabalho tem sido feito e aponta que, por meio da Novacap, foram retiradas 55 mil toneladas de resíduos dentro de bocas de lobos. O órgão incentiva que os moradores registrem as denúncias e reforça que a SLU irá responder e avaliar a situação.