Moradores de Vicente Pires (DF) recorrem à piscina após mais de uma semana sem água

Os moradores de um condomínio em Vicente Pires (DF) estão sem água há uma semana. Um dos residentes relatou que a família está usando a água da piscina para necessidades básicas e dependendo dos vizinhos. A Caesb confirmou retorno do abastecimento na terça-feira (22), mas até agora isso não ocorreu. O síndico destaca que a falta de água é frequente e já ocorreram vazamentos no local. Segundo ele, três vazamentos sérios já foram registrados e a solução costuma demorar. As famílias do condomínio esperam que a companhia resolva a situação em breve.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!