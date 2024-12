Moradores denunciam bueiro aberto perto de escola em Sobradinho (DF)

Um bueiro aberto em frente à Escola Classe 04 de Sobradinho (DF) tem preocupado moradores e pais de alunos pela insegurança, especialmente no horário de entrada e saída das crianças. Imagens enviadas por telespectadores mostram o perigo do buraco, que já acumula lixo, enquanto a tampa parece estar ao lado do local. A Administração Regional de Sobradinho informou que realiza vistorias frequentes e já substituiu mais de 350 tampas de bocas de lobo este ano. No entanto, afirmou não ter conhecimento prévio sobre esse caso específico e garantiu que uma equipe técnica será enviada nesta quarta-feira para resolver o problema.