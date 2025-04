Neila Medeiros visita família em Itapoã (DF) com música e histórias

Neila Medeiros visitou uma família animada em Itapoã (DF), onde encontrou Edmar, mestre de obras e YouTuber, que faz sucesso com resumos de novelas da RECORD. Durante o encontro, Helena compartilhou sua história de amor com Edmar, que começou na adolescência.



A manhã foi embalada por música ao vivo, com Edzinho dos Teclados, outro talento da família. Neila presenteou a todos com kits do RECORD e terminou a visita dançando ao som do forró local.



