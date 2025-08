Moradores enfrentam incerteza após interdição de casas em condomínio de Valparaíso de Goiás

Os moradores de um condomínio em Valparaíso de Goiás, Entorno do DF, convivem com incertezas após a interdição de suas casas devido a problemas estruturais causados por obras próximas. As diárias para hospedagem foram temporariamente renovadas por mais um dia, mas a falta de comunicação eficaz por parte da construtora agrava a situação.



Felipe Paiva, empresário e morador, expressou saudade de sua casa e dificuldades que ele e seus vizinhos enfrentam, como problemas psicológicos e de saúde. O advogado Ivan relata que a empresa inicialmente tentou transferir os custos para os residentes e que o apoio tem sido insuficiente, com renovações de hospedagem feitas em cima da hora e sem fornecimento de alimentação.



Amanda, outra moradora, contou sobre o desespero e a falta de alternativas diante da possibilidade de ficar sem abrigo. A situação continua sem uma solução clara, gerando insegurança e transtornos para os afetados.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!