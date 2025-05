Moradores questionam demolição de rampa de skate no Cruzeiro, em Brasília

Moradores e skatistas do Cruzeiro, em Brasília, estão insatisfeitos após a demolição de uma rampa no skatepark local pela administração regional. A estrutura, construída colaborativamente por frequentadores, foi removida por falta de autorização e riscos de segurança, incluindo a garantia da pista.



A polêmica aumenta com a substituição de bancos feitos pelos skatistas por centros de concreto. A skatista olímpica Rayssa Leal, a Fadinha, tem inspirado jovens a usarem o parque, mostrando a importância do espaço para a comunidade. A administração destaca a necessidade de colaboração prévia para evitar problemas futuros.



