Morro da Cruz, em São Sebastião (DF), recebe obra de recapeamento e pavimentação

As obras de pavimentação e recapeamento em São Sebastião já estão em andamento, com início na última terça-feira (5). A Rua 19 receberá 1,6 km de pavimentação, enquanto a Avenida São Sebastião passará por recapeamento em 3 km.



Com recursos próprios do DER, essa melhoria impacta diretamente uma rota de ônibus escolares e pode futuramente abrigar uma linha de transporte coletivo. No primeiro dia, foram aplicadas cerca de 170 toneladas de massa asfáltica.



A expectativa é que as obras melhorem a qualidade de vida de aproximadamente 20 mil pessoas, reduzindo poeira na seca e lama na chuva.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!