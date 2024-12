Motociclista fica ferido em acidente na DF-001, em Brazlândia (DF)

Um motociclista de 39 anos ficou ferido em um acidente na DF-001, próximo ao balão de acesso ao Poço Azul, em Brazlândia (DF). Ele foi encontrado já caído no chão, com suspeita de fratura na perna esquerda. Atendido consciente e estável, o homem foi levado para o Hospital Regional de Ceilândia. O motorista do carro envolvido, de 52 anos, não se feriu e não precisou de atendimento médico.