Motorista de carreta morre em acidente na rodovia Lucena Roriz em Luziânia (GO)

Um motorista de 58 anos faleceu após sua carreta, carregada de milho, sair da pista e tombar na rodovia Lucena Roriz, em Luziânia (GO), Entorno do DF. As equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu foram acionadas para o resgate, mas, apesar dos esforços de reanimação, a vítima não resistiu e morreu no local. As causas do acidente não foram determinadas pelos socorristas.



