Motorista flagra lobo guará caminhando por ruas do Lago Sul

Na manhã desta sexta-feira (7), um lobo guará foi avistado nas ruas do Lago Sul por um motorista. O animal parecia assustado, caminhando pela via. Moradores são aconselhados a não se aproximar e a contatar a Polícia Militar Ambiental pelo 190 se encontrarem o animal.



