Motorista perde controle e carro para na linha de trem; ninguém se feriu

Um acidente inusitado ocorreu na madrugada desta sexta-feira (6) no Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte (SAAN). Um motorista perdeu o controle do carro, que desceu um barranco e foi parar atravessado na linha do trem. Por sorte, nenhum trem passava no momento. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o condutor, que não sofreu ferimentos, não precisou ser levado ao hospital. As circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas. A Polícia Militar foi chamada para garantir a segurança no local.