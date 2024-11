Motorista perde o controle e capota o carro na parte de baixo de um viaduto no Guará

Um motorista de 43 anos perdeu o controle do volante e capotou o carro. O veículo foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Brasília na parte de baixo de um viaduto no Guará (DF). O condutor foi socorrido pelos militares e estava consciente, com dores nas costelas. Após o atendimento, ele foi encaminhado para um hospital na Asa Sul.