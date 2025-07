Motoristas falam sobre cobrança de estacionamento na Rodoviária de Brasília

A cobrança de R$ 7 por hora para estacionar na plataforma superior da Rodoviária do Plano Piloto, em Brasília, começou a valer nesta segunda-feira (7). A diária é R$ 30, e a medida faz parte de um processo gradual iniciada pela Concessionária Catedral, responsável por mais de 2.900 vagas no local.



No fim de semana, motoristas enfrentaram cancelas desativadas e barreiras físicas, causando insatisfação entre aqueles que precisam frequentar a área diariamente. "É complicado para quem trabalha aqui todos os dias", reclamou um motorista. A expectativa é que a mudança aumente o uso de estacionamentos ainda gratuitos na região até que a cobrança se estenda a todos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!