Mulher de 31 anos é morta por pitbull em ataque na Cidade Ocidental (GO), Entorno do DF

Stefane Xavier da Silva, de 31 anos, foi morta por seu cachorro da raça pitbull, na manhã deste domingo (13), na Cidade Ocidental (DF), Entorno do DF. Vizinhos relataram ter ouvido gritos de socorro e tentaram ajudar a vítima. Quando os bombeiros chegaram ao local, ela já estava sem sinais vitais. Para evitar novos ataques, a companheira de Stefane sacrificou o animal. A Polícia Civil investiga o caso e a PM resguardou a área do incidente.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!