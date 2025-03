Mulher é eletrocutada por fio rompido durante temporal em Taguatinga tem quadro de saúde estável

Uma mulher foi eletrocutada devido a um fio rompido durante um temporal em Taguatinga. A concessionária Neoenergia informou que uma equipe já está no local realizando o reparo da rede e isolou a área para evitar riscos. Moradores ficaram sem luz enquanto os técnicos trabalham na restauração do fornecimento de energia. A vítima de 56 anos foi levada ao hospital com quadro de Saúde estável e sem ferimentos graves. O incidente ocorreu na Avenida das Palmeiras .



