Mulher é presa suspeita de matar o companheiro no Gama (DF) após possível traição

Um homem foi encontrado morto em sua residência no Gama (DF), e a principal suspeita do crime é sua companheira. Ela foi presa em flagrante e confessou ter cometido o homicídio, alegando que brigas relacionadas a traições teriam motivado o ato.



A mulher tem antecedentes criminais por corrupção de menores, roubo, lesão corporal e porte de arma branca. Enquanto a polícia investiga o caso, a comunidade local relata surpresa com os acontecimentos.



