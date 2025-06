Mulher fica presa nas ferragens e morre após carro colidir com poste na BR-020

Uma mulher morreu após o carro em que estava colidir lateralmente com um poste na BR-020, sentido Brasília . O Corpo de Bombeiros isolou a área para a perícia da Polícia Civil. As causas do acidente ainda não foram determinadas. Este incidente é mais um registrado durante o final de semana nas ruas do Distrito Federal.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!