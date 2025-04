Mulher perde controle do carro, capota e morre após ficar presa nas ferragens

Uma mulher de 37 anos morreu após perder o controle do carro e capotar no Polo JK, em Santa Maria. O veículo tombou sobre uma estrutura que funcionava como guard-rail. A motorista ficou presa às ferragens e foi encontrada sem sinais vitais pelos bombeiros. Um homem também estava no carro, mas não se feriu e não precisou de atendimento hospitalar. Apesar de escapar fisicamente ileso, ele enfrentou o trauma de testemunhar a perda de uma companheira de viagem.



