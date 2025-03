Mulheres são as mais afetadas por complicações vasculares; saiba como prevenir varizes

As mulheres tem maior tendência a desenvolver problemas vasculares devido a fatores hormonais, genéticos e de estilo de vida. Viviane Barros, de 66 anos, compartilha sua experiência com sintomas de varizes que a levaram a procurar um angiologista. O diagnóstico precoce é crucial para um tratamento eficaz.



Fatores como histórico familiar influenciam a saúde vascular. Tratamentos modernos, como endolaser e laser transdérmico, oferecem soluções menos invasivas. "Precisamos nos movimentar para a saúde das nossas veias", aconselha Viviane, reforçando a importância do exercício físico e de uma boa alimentação na prevenção desses problemas.



