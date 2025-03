Mutirão de prevenção ao câncer de intestino é realizado no Hospital de Base

O Hospital de Base promove um mutirão para a realização de 100 exames de colonoscopia, focado em pacientes do SUS. A ação faz parte da campanha Março Azul Marinho e ocorre nesta sexta (7) e sábado (8). A médica endoscopista Ariana Cadurin destacou a importância da colonoscopia na prevenção do câncer intestinal, recomendando que pessoas a partir dos 45 anos ou com histórico familiar busquem orientação médica sobre o exame.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!