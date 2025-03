Mutirão para limpeza do lago do Parque da Cidade (DF) envolve mais de 100 pessoas

Mais de 100 pessoas se mobilizarão na limpeza do lago do Parque da Cidade, em Brasília. A iniciativa é uma parceria entre a administração do parque, a Secretaria de Esporte e Lazer, o Serviço de Limpeza Urbana e a Secretaria de Administração Penitenciária.



Esta ação busca não apenas limpar o local, mas também conscientizar a população sobre o impacto do lixo, especialmente após a última limpeza que retirou mais de duas toneladas de resíduos, como copos, garrafas e até telefones celulares. O objetivo é manter o ambiente agradável para a comunidade e destacar a importância de cuidar do meio ambiente.



