Nativo da Amazônia, pirarucu de quase dois metros é visto no Lago Paranoá

Um pirarucu de aproximadamente dois metros de comprimento foi avistado no Lago Paranoá, registrado por Celismar Júnior durante um passeio de caiaque. O peixe, nativo da Amazônia e um dos maiores de água doce, preocupa especialistas por sua introdução inadequada na região. Edson Buscacio, subsecretário de Pesca e Aquicultura do DF, alerta que o pirarucu é um predador carnívoro e pode representar um risco para as espécies nativas do lago, como a piaba e a traíra. Gustavo Azevedo, pescador desde criança, também relata suas experiências no lago: "a história que marcou minha pescaria foi ano passado, quando peguei um peixe de seis quilos." A pesca no lago é permitida, desde que haja cadastro no Ministério da Pesca e Aquicultura, com fiscalização da Polícia Ambiental para proteger a flora e fauna do DF.



