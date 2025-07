Nova portaria exige licença para manipulação de explosivos no Distrito Federal

A nova portaria que determina a necessidade de licença para manipular explosivos está em vigor no Distrito Federal. A Divisão de Controle de Armas, Munições e Explosivos da Polícia Civil é responsável pela concessão das licenças, que exige idade mínima de 21 anos, antecedentes criminais limpos, e atestado de sanidade física e mental. A fiscalização será realizada pela mesma divisão, com penalidades para quem descumprir as regras.



Roberto Batata, especialista com 40 anos de experiência, destaca que a regulamentação traz mais segurança para a venda e uso de explosivos. Ele reforça a importância de comprar em lojas licenciadas e seguir as instruções de uso, evitando acidentes, principalmente com crianças. Além disso, recomenda nunca soltar fogos segurando com a mão e manter sempre um balde de água ou mangueira por perto. Em maio, um incidente relacionado a explosivos ocorreu na frente do Ministério do Desenvolvimento Social, ressaltando a importância da regulamentação para prevenir riscos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!