Novo desvio na EPIG altera rotina dos motoristas e causa lentidão no trânsito

A Estrada Parque Guará enfrenta mudanças no trânsito devido a obras em curso, gerando reclamações sobre sinalização e falta de agentes de segurança. Em entrevista, o secretário de obras do Distrito Federal, Valter Casemiro, detalhou as medidas adotadas para melhorar a situação.



Foi criada uma nova faixa para facilitar o acesso ao Parque da Cidade e instalados semáforos para aumentar a segurança dos pedestres. As obras, que incluem dois viadutos, têm previsão de durar 120 dias. Casemiro destacou a adição de mais uma faixa na faixa reversa para aliviar o fluxo, especialmente para quem se desloca ao Parque da Cidade.



Além disso, a orientação aos motoristas e a instalação de uma parada de ônibus provisória visam atender os pedestres, com apoio de agentes do Detran. A previsão é que o novo desvio seja liberado até o final de semana ou na próxima segunda-feira.



