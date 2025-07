Novo setor habitacional com mais de 17 mil unidades será criado no Jockey Club (DF)

O governo assinou um acordo para a criação de um novo setor habitacional sustentável. O local será no Jockey Club, entre a EPTG e a Estrutural, e deve abrigar 52 mil pessoas com mais de 17 mil novas habitações.



Serão oferecidos imóveis residenciais econômicos de médio e alto padrão, além de unidades comerciais. A área contará com infraestrutura adequada como drenagem, captação de água da chuva e transporte público.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!