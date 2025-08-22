Novos horários do Vai de Graça beneficiam quatro regiões do DF

O serviço Vai de Graça terá novos horários a partir deste domingo (24). As novas viagens beneficiarão os moradores das regiões de Itapoã, Paranoá, Gama e Santa Maria. A Secretaria de Transporte e Mobilidade aumentará o número de viagens em três linhas após solicitação dos usuários. Ao todo serão 38 novos horários aos domingos com passagens gratuitas.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!