Novos horários do Vai de Graça beneficiam quatro regiões do DF

Transporte público no DF ganha 38 novos horários aos domingos e feriados para moradores

DF no Ar|Do R7

O serviço Vai de Graça terá novos horários a partir deste domingo (24). As novas viagens beneficiarão os moradores das regiões de Itapoã, Paranoá, Gama e Santa Maria. A Secretaria de Transporte e Mobilidade aumentará o número de viagens em três linhas após solicitação dos usuários. Ao todo serão 38 novos horários aos domingos com passagens gratuitas.

