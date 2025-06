Onça ataca novamente na região rural no Lago Norte (DF) e deixa moradores em alerta

Cavalos foram mortos no Lago Norte (DF), e a Polícia Militar Ambiental, junto com o Ibram, encontrou pegadas de onça parda na área. A Tenente Thays Gonçalves confirmou que a onça e seus filhotes foram responsáveis pelos ataques.



Apesar de câmeras não terem registrado a onça, vestígios foram encontrados. Orientações para os moradores incluem manter animais em locais seguros à noite e evitar passeios em áreas rurais após o anoitecer.



