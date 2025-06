Open Air Brasil: Pontão do Lago Sul, em Brasília, recebe cinema a céu aberto

O Open Air Brasil, cinema a céu aberto, está em funcionamento no Pontão do Lago Sul, em Brasília, até 15 de junho. O evento contará com 18 sessões e expectativa de público de 1.500 pessoas por sessão, com ingressos que custam a partir de R$ 45. Na programação estão filmes e shows ao ar livre.



Destaque para as sessões duplas de terror na sexta-feira, dia 13, e um filme romântico no Dia dos Namorados, seguido por show da artista Dora Morelenbaum. Renato Byington, diretor do evento, convida: "Venham aqui para o Pontão assistir, temos duas semanas de programação de filmes ao ar livre, alguns shows e a pipoca é de graça."



