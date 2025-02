Operação Contrato Sombrio desarticula quadrilha suspeita de desviar carros de locadoras

A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou a Operação Contrato Sombrio para desarticular uma organização criminosa especializada em roubos de veículos de locadoras. A operação começou às 4h30 da manhã e contou com mais de 100 policiais e 16 mandados de busca e apreensão. Os suspeitos recrutavam pessoas para alugar carros em locadoras, repassavam esses veículos à quadrilha e, posteriormente, os enviavam ao Paraguai. Três indivíduos foram presos por associação criminosa e um por tráfico de drogas.



